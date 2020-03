Jak zadbać o bezpieczeństwo firmy

Sytuacja kryzysowa, z jaką mierzymy się w ostatnim okresie, sprawia, że coraz chętniej i wnikliwiej wsłuchujemy się w rady ekspertów dotyczące ochrony zdrowia, które pozwolą nam przetrwać ten trudny czas.

PAWEŁ PAWLIK

dyrektor zarządzający, Departament Produktów i Taryfikacji Klientów Korporacyjnych w Warcie

Przedsiębiorcy mierzą się dodatkowo z wyzwaniami dotyczącymi utrzymania miejsc pracy, ograniczeniem strat w przychodach, a czasami z zawieszeniem działalności. Ten ostatni punkt jest szczególnie istotny w związku z ochroną majątku firmy, jaką daje ubezpieczenie od zdarzeń losowych (pożar, wybuch, zalania i inne). Pamiętajmy, że — niezależnie od czasowego zaprzestania eksploatacji mienia — nadal należy przestrzegać wszystkich regulacji dotyczących m.in. ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego, ochrony środowiska.

Dzięki wypełnieniu tych obowiązkowych czynności będziemy mieli pewność, że w razie szkody lub zwiększenia jej rozmiaru otrzymamy pomoc finansową zgodnie z umową z zakładem ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia często zawierają także indywidualne wymogi w zakresie bezpieczeństwa mienia. Dlatego sprawdźmy w tym dokumencie, jakie należy spełnić w momencie ograniczenia działalności przedsiębiorstwa. Pamiętajmy też, że umowa z ubezpieczycielem zawiera często informacje dotyczące czasu ograniczenia ochrony, jeśli firma ma czasowe wstrzymanie działalności (zazwyczaj od 30 do 60 dni). W takiej sytuacji zazwyczaj trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem i ustalić warunki, na jakich możliwe jest utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej. Warto o tym pamiętać i przejrzeć zapisy, jakie przedsiębiorcy mają w zawartych umowach. W Warcie bardzo uważnie i precyzyjnie definiujemy wymagania dotyczące ochrony mienia, zarówno we wzorcach umownych, jak i polisach, zwłaszcza gdy są one ustalane w drodze indywidulanych uzgodnień.

Odnosi się to również do sytuacji, w której dochodzi do zaprzestania/zawieszenia działalności. W takich przypadkach Warta na podstawie informacji uzyskiwanych od swoich klientów, m.in. umieszczonych w kwestionariuszu oceny technicznej, podejmuje indywidualne decyzje dotyczące warunków kontynuowania ochrony. Niezależnie od powyższego w ostatnim czasie nasi inżynierowie oceny ryzyka technicznego opracowali dokument, w którym przedstawili sugestie i zalecenia dotyczące zabezpieczenia zakładów w sytuacji ograniczenia lub przerwy w działalności spowodowanej skutkami koronawirusa. Jest to rodzaj porady dla przedsiębiorców, jak najlepiej zabezpieczyć swoje mienie, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia szkody, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca ubezpiecza się w Warcie czy innym zakładzie ubezpieczeń, bądź z różnych względów rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej.

