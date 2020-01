Jak zdobyć granty na targi i misje

Fundusze UE Program Go to Brand pomoże firmom wylansować ich marki za granicą. PARP nie żałuje grosza na promocję ekspansji w sieci

Nie ma niespodzianek dla eksporterów startujących w konkursie Go to Brand (poddziałanie 3.3.3. programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Organizator naboru, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dopracowała jedynie niektóre zapisy w dokumentacji konkursowej. Natomiast kluczowe kryteria wyboru projektów pozostawiła bez zmian. Jedno z nich odnosi się do marki, którą firma chce promować na zagranicznych rynkach.