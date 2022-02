Jakie są perspektywy dla cen nawozów

Ceny nawozów są bardzo ważnym elementem dla perspektyw ogólnej inflacji, ponieważ mogą znacząco wpływać na ceny żywności. W styczniu nawozy na światowych rynkach lekko taniały, wraz ze spadkiem cen gazu. Ale nie wygląda na to, by czekała nas ich dalsza głęboka przecena.

Pod koniec ubiegłego roku na rynku nawozów wystąpił kryzys związany z niedoborem towarów oraz silnymi wzrostami cen. Jego główną przyczyną był skok cen gazu, który jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów. Udział tego surowca w kosztach produkcji wynosi, w zależności od rodzaju nawozu, od 60 do 80 proc. Bardzo wysokie ceny gazu spowodowały podjęcie przez dużych europejskich producentów nawozów (BASF, Borealis, Achema, Yara, OPZ) decyzji o ograniczeniu lub czasowym wstrzymaniu produkcji, ze względu na jej nieopłacalności – nawet silne wzrosty cen nawozów nie były w stanie zrekompensować wzrostów kosztów produkcji. To obniżyło podaż i przyczyniło się do dalszych wzrostów cen w IV kw. 2021 r. Czynnikiem, który wpływał na wysokie ceny były również rosnące ceny praw do emisji CO2 w ramach unijnego systemu ETS, którym objęci są producenci nawozów.