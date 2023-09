Jeden z najbogatszych Polaków, który majątku dorobił się na produkcji żywności, włożył kolejne miliony w modową grupę z GPW.

Potwierdziły się doniesienia PB o rosnącym zaangażowaniu kapitałowym Jana Kolańskiego w notowaną na GPW spółkę VRG (właściciela m.in. Vistuli, Bytomia i W.Kruka). Stworzony przez niego producent słodyczy, Colian, poinformował 31 sierpnia o zakupie 17,13 mln akcji dających 7,3 proc. udziału w akcjonariacie.

W efekcie porozumienie obejmujące jeszcze Jana Kolańskiego i spółkę Colian Developer ma 31,36 mln walorów, czyli 13,38 proc. całości. Kojarzony z przedsiębiorcą fundusz Ipopema 21 FIZAN, zarządzany przez Ipopema TFI, ma 15,46 proc. akcji, co łącznie daje 28,84 proc. Do drugiego pod względem wielkości akcjonariusza, grupy PZU, należy 19,44-procentowy pakiet.

– VRG długo miało bardzo rozdrobniony akcjonariat. Posiadanie silnego akcjonariusza zaangażowanego w rozwój spółki wyjdzie jej na dobre – komentuje przedstawiciel branży pragnący zachować anonimowość.

Kolański odkupił akcje Pilcha i Bajołka…

Do trzech transakcji pakietowych doszło 28 sierpnia po cenie 3,47 zł, co oznacza, że ich łączna wartość wyniosła 59,45 mln zł. Od tego czasu kurs VRG urósł z ok. 3,3 do 3,6 zł i kapitalizacja przekracza 800 mln zł.

Sprzedających było dwóch. Większy pakiet, 10,2 mln akcji za 35,3 mln zł, sprzedał Jan Pilch i powiązany z nim fundusz Forum XXIII FIZ, po czym przedsiębiorca zrezygnował z funkcji zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej. Natomiast pozostałe akcje sprzedał za 24,1 mln zł kojarzony z Krzysztofem Bajołkiem (założycielem Answear.com) drugi z funduszy zarządzanych przez Forum TFI obecny w akcjonariacie VRG – Forum X FIZ. To dawni wspólnicy, którzy razem założyli Artmana (modowe marki House i Mohito), przejętego później przez LPP. Do akcjonariatu VRG weszli poprzez przejęty przez spółkę w 2018 r. Bytom.

…i w kilka lat zwielokrotnił udziały w VRG

Jan Kolański to doświadczony przedsiębiorca. Na tegorocznej liście „Forbesa” 100 najbogatszych Polaków zajął 66. miejsce z majątkiem wycenionym na 1,19 mld zł. Składa się na niego przede wszystkim spożywczy Colian.

W akcjonariacie VRG Jan Kolański pojawił się – poprzez fundusz Ipopema 21 FIZAN – w pierwszej połowie 2019 r. z 6-procentowym pakietem. Z roku na rok zwiększał zaangażowanie i na początku 2023 r. miał już pośrednio i bezpośrednio ok. 20 proc. akcji. Choć nie ma większości, to od osób znających sytuację w spółce można usłyszeć, że już ją kontroluje, a przejawem tego jest wprowadzenie syna (Mateusza) na fotel przewodniczącego rady nadzorczej.