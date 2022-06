Japonia gotowa do obrony jena

Jen w relacji do dolara zszedł do poziomu 135,19, który po raz ostatni był notowany w październiku 1998 r. przebijając ważne psychologiczne wsparcie na poziomie 135. Osłabienie japońskiej waluty nastąpiło w skutek „słabych” danych o inflacji w USA, które zasugerowały agresywne podwyżki stóp przez Fed co z miejsca podbiło rentowności amerykański obligacji i „napompowało” dolara. W tym roku jen stracił już niemal 15 proc., będąc najsłabszą walutą spośród głównych walut świata.

Rzecznik japońskiego rządu w poniedziałek (13.06) stwierdził, że zarówno rząd, jak i bank centralny oceniają obecną wycenę jena za „nadmierne osłabienie”, które przestało wspierać eksporterów.

Istotne jest, aby kursy walut poruszały się stabilnie, odzwierciedlając fundamenty. Jednak ostatnio miały miejsce gwałtowne spadki jena, o co się niepokoimy. Jesteśmy gotowi odpowiednio zareagować w razie potrzeby – powiedział Hirokazu Matsuno sekretarz generalny gabinetu premiera. Dodał, że w tym temacie będzie prowadzona ścisła komunikacja z władzami monetarnymi innych krajów.