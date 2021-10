Japonia: inflacja cen hurtowych najwyższa od 13 lat

Do najwyższego poziomu od 13 lat wzrosła inflacja cen hurtowych w japońskiej gospodarce, napędzana globalną zwyżką cen towarów i osłabieniem jena, co podniosło koszty importu, donosi Reuters.

Opracowywany przez Bank Japonii tzw. indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI), który mierzy ceny, jakie firmy pobierają od siebie nawzajem za swoje towary i usługi, odnotował we wrześniu 2021 r. zwyżkę o 6,3 proc. w ujęciu rocznym. To odczyt zdecydowanie wyższy od mediany oczekiwań ekonomistów, która zakładała wzrost rzędu 5,9 proc. Obserwowano przyspieszenie dynamiki wzrostu, która miesiąc wcześniej wyniosła 5,8 proc. Wrześniowe dane są najwyższe od września 2008 r.

Indeks mierzący ceny hurtowego importu opartego na jenie wzrósł we wrześniu o rekordowe 31,3 proc. rok do roku. Wskazuje, to, że słaby jen, który dla jednego z czołowych globalnych eksporterów zwykle „jest na rękę”, może jednak zaszkodzić ożywieniu gospodarczemu poprzez zmniejszenie zysków korporacji.

W raporcie Banku Japonii podkreślono, negatywny wpływ rosnących kosztów energii w tym importu surowców energetycznych.

Najwyższe od lat ceny ropy doprowadziły do wzrostu zarówno jej koszów, jak i węgla o 32,4 proc. Jeszcze wyższą dynamikę odnotowano w przypadku cen produktów drzewnych, wzrosły o 48,3 proc.