Jarosińska-Jedynak: w ciągu kilku miesięcy powinien być przedstawiony Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać przedstawiony w ciągu kilku miesięcy - powiedziała PAP minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak wskazała, taki plan będzie podstawą, by sięgnąć po środki z unijnego Funduszu Odbudowy, którego budżet ma wynieść ok. 750 mld euro. Przypomniała, że zaproponowana przez Komisję Europejską pula dla Polski to ok. 64 mld euro.