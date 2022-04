Dow Jones spadł o 0,8 proc., a S&P500 stracił 1,3 proc. Nasdaq zniżkował o 2,3 proc., najmocniej od prawie miesiąca.

Huśtawka nastrojów na amerykańskich rynkach akcji. Po poniedziałkowych wzrostach napędzanych przez popyt na akcje spółek technologicznych we wtorek pojawiła się do nich duża niechęć. Głównym powodem była „jastrzębia” wypowiedź Lael Brainard z zarządu Fed. Opowiedziała się za agresywnym podwyższaniem stóp przez bank centralny w celu obniżenia zbyt wysokiej inflacji. Zasugerowała także szybkie zmniejszanie bilansu Fed od maja z mniejszą niż oczekuje rynek kwotą wracającą do gospodarki w postaci reinwestycji pieniędzy z zapadających obligacji. To wywołało szkodliwy, szczególnie dla spółek technologicznych, wzrost rentowności obligacji USA. W przypadku 2-letnich do najwyższego poziomu od marca 2019 roku, a 10-letnich najwyżej od maja tego samego roku.