Jest pierwsza rekomendacja dla Synthaverse

Anna Tobiasz, analityczka DM BDM, wydała rekomendację dla akcji Synthaverse, czyli dawnego Biomedu Lublin. Zalecenie brzmi “kupuj” z ceną docelową 6,7 zł.

Analityczka prognozuje 59,5 mln zł przychodów spółki w 2023 r. i 63,4 mln zł w 2024 r. Skoku do ponad 100 mln zł i do niemal 180 mln zł spodziewa się w latach 2025-2026, kiedy uruchomione zostaną nowe moce produkcyjne w segmencie Onko, kiedy ruszą prace w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Równolegle w górę pójść mają zyski - EBITDA z 19,9 mln zł oczekiwanych w 2023 r. do 94,2 mln w 2026 r.

“Spółka już teraz lokuje planowane moce na nowych rynkach. Onko BCG posiada rejestrację w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie i na Malcie. Aktualnie toczą się procesy rejestracyjne we Francji, Rumunii, Holandii, Turcji, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Oprócz tego spółka sprzedaje lek także w innych krajach, w których produkt nie posiada rejestracji, na podstawie pozwolenia na import” - napisano w uzasadnieniu.

Synthaverse (dawniej Biomed-Lublin) zajmuje się produkcją leków z obszaru onkologii, hematologii i immunologii. Produkty spółki sprzedawane są w 35 krajach, przy czym na niektórych rynkach leki te nie są zarejestrowane, ale ze względu na duże zapotrzebowanie na deficytowe wyroby, otrzymują one pozwolenie na import.