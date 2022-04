Jesteśmy z Wami! Charytatywna gala dla Ukrainy w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie

Artyści sceny narodowej jednoczą się z walczącą Ukrainą językiem opery i baletu, językiem muzyki i teatru. 14 kwietnia podczas gali charytatywnej wystąpią wybitne solistki Olga Pasiecznik i Agata Zubel, gwiazdy Polskiego Baletu Narodowego oraz Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą maestro Andriya Yurkevycha.

Na uroczystą galę charytatywną dla Ukrainy pod hasłem: МИ З ВАМИ / Jesteśmy z Wami! złożą się dwie części: operowa i baletowa.

Pierwszą część koncertu wypełnią utwory znakomitych współczesnych kompozytorów ukraińskich współpracujących z polskim środowiskiem twórczym: Lubawy Sydorenko, Zoltana Alamashiego i Aleksandra Shymko. Zabrzmią dzieła wokalno-instrumentalne w bardzo szczególny sposób odnoszące się do kultury polskiej, stworzone do słów Czesława Miłosza i Haliny Poświatowskiej. Orkiestrę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprowadzi Andriy Yurkevych, wystąpią wybitne artystki: Olga Pasiecznik i Agata Zubel oraz pianista Lech Napierała.

Część drugą charytatywnej gali dla Ukrainy wypełni Polski Balet Narodowy kolażem obrazów choreograficznych wysnutych ze swojego oryginalnego dorobku repertuarowego. Ich wybór pozwoli poddać refleksji tragizm sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność Ukrainy w obliczu bestialskiego najazdu agresora.

Spektakl rozpoczynają fragmenty baletu „Kurt Weill” w choreografii Krzysztofa Pastora, z nagraniami muzyki tytułowego kompozytora, który sam był kiedyś uciekinierem przed rodzącym się w Niemczech nazizmem. Jego „Gebet” w tej interpretacji to modlitwa wylęknionego człowieka, otoczonego narastającym zagrożeniem. Duet taneczny do jego muzyki ze sztuki „Silbersee” przywołuje empatyczną odwagę żołnierza, który ryzykuje własnym życiem, ułatwiając prześladowanemu ucieczkę przed opresją przez Srebrne Jezioro. A song „Wie lange noch?” jest emanacją tragizmu rozstania w obliczu wojny i pytaniem jak długo jeszcze to potrwa. Takie rozłąki stały się teraz w Ukrainie codziennością. Jakże profetyczny okazał się też wystawiony w Warszawie balet „Exodus” Anny Hop do muzyki Wojciecha Kilara, który tak wymownie nawiązuje do masowej ucieczki w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Z kolei wstrząsająca powstańcza sekwencja z baletu „I przejdą deszcze…” Krzysztofa Pastora z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, choć inspirowana filmem „Kanał” Andrzeja Wajdy, okazuje się bolesnym wspomnieniem z historii o uniwersalnym wydźwięku.

Ukraina broni się, cierpi i woła o pomoc cywilizowanego świata. Czy otrzyma ją na czas i w oczekiwanym zakresie?

W tej części gali wystąpią: Chinara Alizade, Yuka Ebihara, Paweł Koncewoj, Diogo de Oliveira, Patryk Walczak, Maksim Woitiul, Vladimir Yaroshenko i prawie cały zespół Polskiego Baletu Narodowego.

Całkowity dochód z zakupionych biletów przeznaczony zostanie na potrzeby dzieci z Ukrainy. Tych uciekających przed wojną z matkami, sierot i dzieci z domów dziecka. Partnerem gali charytatywnej jest Nasza Fundacja, która od lat aktywnie i wszechstronnie opiekuje się dziećmi z domów dziecka.

Wszyscy artyści zrzekli się honorarium. W tym również Andrzej Pągowski, autor plakatu.

МИ З ВАМИ / Jesteśmy z Wami!

Charytatywna gala dla Ukrainy

14 kwietnia, godz. 18.30

Cena biletów: 80-150 zł