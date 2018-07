Johnson Matthey zainwestuje 450 mln zł w nową fabrykę katalizatorów w Gliwicach

Do połowy 2019 r. grupa Johnson Matthey uruchomi w Gliwicach fabrykę katalizatorów do różnego typu silników. Grupa, która ma już w tym mieście zakład produkcji akumulatorów litowo-jonowych, zamierza zainwestować w sumie ok. 450 mln zł, z czego 128 mln zł to koszt budowy nowej fabryki.

"Fabryka w Gliwicach będzie kopią przedsiębiorstwa, które znajduje się w Macedonii, gdzie istniejemy od 2010 r. i stale rozwijamy swoje moce produkcyjne. W nowej fabryce będziemy produkować filtry do silników gazowych, benzynowych i wysokoprężnych" – poinformował menedżer projektu Adam Wojciechowski z Johnson Matthey Poland, cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym inwestora. Zobacz także Johnson Matthey buduje w Gliwicach centrum B+R Nowa fabryka, której uruchomienie ma nastąpić w połowie przyszłego roku, zajmie powierzchnię ok. 23 tys. m kw. Zatrudnienie znajdzie w niej 350 osób, z perspektywą zatrudnienia kolejnych 100 osób po planowanej rozbudowie zakładu, powstającego na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Johanson Matthey ma już w Gliwicach inną fabrykę, zatrudniającą ok. 700 pracowników. Wytwarzane są tam akumulatory litowo-jonowe różnego typu (m.in. do rowerów elektrycznych i elektronarzędzi), działa też wyspecjalizowane w tej dziedzinie centrum badawczo-rozwojowe. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja pracowników do nowego zakładu. Notowana na londyńskiej giełdzie grupa Johnson Matthey jest brytyjską firmą działającą na światowym rynku od ponad 200 lat. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych materiałów chemicznych i dostarczaniu rozwiązań technologicznych głównie do sektorów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, medycznego, recyklingu, ochrony środowiska oraz motoryzacyjnego. Domeną grupy jest m.in. produkcja katalizatorów, komponentów ogniw paliwowych, podzespołów medycznych, systemów baterii, narzędzi diagnostycznych dla sektora paliwowego, materiałów szklanych, a także pozyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych, rafinacja cennych metali, procesy chemiczne oraz badania na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Grupa zatrudnia ponad 14 tys. osób. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: PAP