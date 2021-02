Nie należy oczekiwać, że duże spółki zdecydują się wprowadzić do bilansu bitcoina, jak zrobiła to Tesla, uważają stratedzy JP Morgan Chase.

- Główny problem jeśli chodzi o oczekiwania, że firmy pójdą śladem Tesli, to zmienność bitcoina – głosi raport strategów największego amerykańskiego banku.

W poniedziałek Tesla poinformowała niespodziewanie o inwestycji 1,5 mld USD w bitcoina oraz zamiarze przyjmowania w niedalekiej przyszłości płatności w tej kryptowalucie. Wywołało to skok kursu bitcoina powyżej 48 tys. USD. Potem kryptowaluta zaczęła tanieć i obecnie jej kurs spada o ok. 3 proc. do 46,5 tys. USD.

fot. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo/Forum

Spółki dążą, aby roczna zmienność portfela aktywów była zbliżona do 1 proc.

- Alokacja 1 proc. w bitcoinach mogłaby spowodować duży wzrost zmienności całego portfela – twierdzą stratedzy JP Morgan.

Wskazali, że przy zmienności bitcoina sięgającej 80 proc. zmienność całego portfela wzrosłaby do 8 proc.

- Bez względu na to jak dużo firm ostatecznie weźmie przykład z Tesli, nie ma wątpliwości, że wiadomość z tego tygodnia zmieniła gwałtownie krótkoterminową trajektorię bitcoina zwiększając napływ pieniędzy i pomagając mu pokonać 40 tys. USD – napisali stratedzy JP Morgan.

Zaznaczyli, że trwałość wzrostu kursu kryptowaluty może zależeć od tego, czy nastąpi napływ pieniędzy od mniej skłonnych do spekulacji inwestorów instytucjonalnych, takich jak Grayscale Bitcoin Trust.