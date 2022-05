JP Morgan obniżył prognozy wzrostu USA, oczekuje „miękkiego lądowania”

Ekonomiści JP Morgan Chase tłumaczą obniżkę prognoz wpływem na gospodarkę spadków na rynkach akcji, wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych i umocnieniem dolara. Wskazali także na niedawną deklarację szefa Fed o gotowości podwyższania stóp dopóki spadek inflacji nie stanie się „jednoznaczny i przekonujący”. Zwrócili także uwagę, że Jerome Powell zasygnalizował potrzebę hamowania wzrostu przez bank centralny.

- To przekonuje nas, że wzrost PKB spadnie poniżej potencjalnego tempa w nadchodzących kwartałach – głosi raport banku.

Bloomberg przypomina, ze potencjalne tempo wzrostu przyjmowane przez Fed oraz wielu prywatnych ekonomistów szacowane jest na 1,8-2,0 proc.

fot. Bloomberg

Ekonomiści JP Morgan obniżyli prognozę wzrostu PKB USA w drugim półroczu z 3 proc. do 2,4 proc. Prognoza dla pierwszej połowy 2023 roku została zredukowana z 2,1 proc. do 1,5 proc., a dla drugiej z 1,4 proc. do 1,0 proc.

Autorzy raportu wskazują, że spodziewane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego będzie powodować stopniowy wzrost bezrobocia w dalszej części obecnego roku, co zmniejszy presję płacową.

- Mówiąc krótko, prognozujemy miękkie lądowanie, ale jesteśmy świadomi, że taki wynik rzadko (jeśli kiedykolwiek) się pojawił – głosi raport banku.