Juan coraz dalej od statusu waluty rezerwowej

Mimo apetytu Państwa Środka na zwiększenie międzynarodowej roli juana, znaczenie chińskiej waluty spada, zauważa portal FT Alphaville.

W pierwszym kwartale 2018 r. udział juana w globalnych rezerwach walutowych wynosił 1,4 proc., co dawało mu dopiero siódme miejsce na świecie. Wysiłki władz w Pekinie, zmierzające do zwiększenia międzynarodowego znaczenia chińskiej waluty dają marne rezultaty, pisze Colby Smith, komentatorka portalu FT Alphaville. Chiny otworzyły dla inwestorów zagranicznych swój lokalny rynek obligacji, uzyskały udział w koszyku Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a nawet rozpoczęto kwotowania wyrażonych w juanie kontraktów na ropę, co uznawano za wyzwanie dla rozliczania zakupów surowca w dolarze.



„Mający największe szanse na zastąpienie dolara w roli waluty rezerwowej juan wytracił impet” – komentuje Colby Smith.



Udział juana w globalnych rozliczeniach finansowych, który jeszcze w 2015 r. wzrósł rok do roku dwukrotnie do 2,8 proc., zszedł w ubiegłym roku poniżej 2 proc., zauważa dziennikarka. Jej zdaniem przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się nie tylko w potędze dolara i systemu finansowego USA, ale też – mimo niewątpliwej dynamiki gospodarki Chin – w słabościach Państwa Środka. Kurs juana nie jest uwolniony, chińskie rynki finansowe nie są w całości dostępne dla inwestorów międzynarodowych, a polityka pieniężna Ludowego Banku Chin jest daleka od przewidywalnej. Danie wolnemu rynkowi większego wpływu na wartość juana oraz uwolnienie przepływów kapitałowych wymagałoby dogłębnej reformy systemu finansowego, zauważa Colby Smith.



„Jeśli kiedykolwiek był dobry moment do zrobienia tego, to z pewnością nie teraz. Chińskie władze starają się uniknąć kryzysu finansowego, do którego może doprowadzić ogromna bańka długu na rynku wewnętrznym” – pisze komentatorka.