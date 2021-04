Juroszkowie polubili warszawską giełdę

Rodzina miliarderów, kontrolujących deweloperski Atal i bukmacherski STS, ujawniła się ze znaczącymi pakietami akcji polskich TFI. Inwestycji giełdowych będzie więcej

Pieniądze lubią ciszę, ale nie lubią bezczynności. Rodzina Juroszków (patrz ramka) przez lata konsekwentnie budowała majątek, opierając się na dwóch nogach biznesowych: deweloperskiej i bukmacherskiej. Działalność w obu tych branżach przynosi takie zyski, że pojawił się kłopot – bo co z nimi zrobić?

- W ostatnich latach skupialiśmy się przede wszystkim na rozwijaniu naszych głównych biznesów, czyli Atalu i STS. Spółki te rosną i wypłacają dywidendy, więc reinwestujemy zyski w różnych miejscach, dywersyfikując się geograficznie i biznesowo. Na warszawskiej giełdzie brakuje znaczących inwestorów indywidualnych i „family offices", z wyjątkiem pana Solorza i kilku innych. Skojarzenia też nie są najlepsze, bo mamy historie sprzed lat, związane z windowaniem kursów spółek poprzez wejście do nich znanych nazwisk. Takie działania nas jednak zupełnie nie interesują. Sytuacja na GPW się poprawia, a dla nas możliwość długoterminowego zainwestowania w pakiet akcji nieźle wycenianej, rosnącej i wypłacającej dywidendy polskiej spółki zawsze będzie okazją - mówi Mateusz Juroszek, prezes STS i syn Zbigniewa, kierującego Atalem.

Funduszowa okazja

Pierwsze znaczące inwestycje to objęcie 8,4 proc. akcji Quercusa i kupno 6,3 proc. akcji Skarbca. Po co rodzinie Juroszków akcje TFI?

- Widzimy duże napływy do TFI i rosnącą aktywność inwestorów indywidualnych, a wyceny polskich spółek z branży są bardzo atrakcyjne na tle Europy. Już wcześniej lokowaliśmy nasze pieniądze w funduszach zarządzanych przez Skarbiec i Quercusa, znaliśmy się z Sebastianem Buczkiem i zarządzającymi Skarbca, więc po prostu wykorzystaliśmy okazję. W Quercusie była opcja objęcia emisji, więc z niej skorzystaliśmy. W Skarbcu do inwestycji zachęciło nas przede wszystkim to, że ma bardzo dobre wyniki finansowe i sporo gotówki na bilansie, a jednocześnie jest skrajnie nisko wyceniany przez rynek, choć ma duży potencjał dywidendowy - mówi Mateusz Juroszek.

Solidne fundamenty Pieniądze na inwestycje rodziny Juroszków pochodzą z dwóch źródeł - deweloperskiego Atala, którym kieruje ojciec Zbigniew, a także bukmacherskiego STS, w którym prezesem jest syn Mateusz. Obie te spółki w ostatnich latach regularnie generowały po ponad 100 mln zł czystego zysku, więc rodzina coraz więcej uwagi poświęca szukaniu inwestycji, w których można ulokować rosnący kapitał. Piotr Waniorek

W rozproszonym akcjonariacie Quercusa rodzina Juroszków będzie trzecim największym graczem - po Sebastianie Buczku i Jakubie Głowackim. W Skarbcu pozycja będzie słabsza, ale znaczący pakiet ma w nim też Quercus TFI. To otwiera pole do spekulacji o konsolidacji w branży.

- To jest inwestycja w wartość, choć oczywiście jeśli będzie okazja do konsolidacji branży i będziemy mogli wziąć w niej udział, to czemu nie. Trendy rynkowe sprzyjają TFI. Co się miało wizerunkowo złego wydarzyć z warszawską giełdą, to już się wydarzyło. Teraz rynkowi będą sprzyjać napływy z PPK, a także większa chęć młodych ludzi do inwestowania na rynku w świetle bardzo niskiego lub ujemnego oprocentowania depozytów. Widzimy to przecież w nieruchomościach, które kupowane są pod wynajem, bo każdy potrafi szybko policzyć zysk, wynikający z różnicy między kosztem kredytu a wpływami z najmu. Korzyści z lokowania pieniędzy na giełdzie w porównaniu do trzymania ich na rachunkach też są oczywiste, więc aktywność będzie rosnąć – a wraz z nią zyski, co będzie przekładać się na dywidendy - mówi Mateusz Juroszek.

Zagraniczne atuty

Do tej pory inwestycje rodziny Juroszków były lokowane przede wszystkim na giełdach zagranicznych: w Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku.

- Kupowaliśmy w pierwszej kolejności pakiety spółek z branż, które znamy i rozumiemy, czyli głównie z branży bukmacherskiej i kasynowej. W niektórych przypadkach mamy znaczący udział w akcjonariacie. Tu jest potencjał do bardzo dużego wzrostu dla spółek, które mają ekspozycję na rynek amerykański wraz z legalizowaniem zakładów wzajemnych w kolejnych stanach. Lubimy też oczywiście spółki deweloperskie w Polsce i za granicą, umiemy dobrze ocenić ich wartość - mówi Mateusz Juroszek.

Rodzina Juroszków na zagranicznych rynkach kupowała też akcje giełdowych gwiazd.

- Mniej więcej rok temu kupiliśmy pakiety takich spółek, jak Google, Amazon czy Facebook. Ich wycena jest już oczywiście wysoka, ale trudno wątpić w to, że za kilka lat Amazon będzie jeszcze większy. W Teslę jednak nie zainwestowaliśmy, tu wycena wydaje się już kompletnie oderwana od fundamentów - wylicza Mateusz Juroszek.

Do inwestycji na zagranicznych giełdach skłaniała przede wszystkim większa płynność niż na polskiej.

- Jeśli chcemy tam kupić pakiet akcji jakiejś spółki za kilkanaście milionów, to po prostu go kupujemy, tymczasem w Polsce w wielu przypadkach jest to niemożliwe, jeśli nie ma emisji. Tamtejsze spółki mają też dobre pokrycie analityczne, co w Polsce nadal kuleje, podobnie zresztą jak poziom edukacji wśród inwestorów - mówi Mateusz Juroszek.

Uroki GPW

Sentyment do warszawskiej giełdy poprawił się m.in. za sprawą udanych dużych debiutów, przede wszystkim wejścia Allegro na GPW jesienią ubiegłego roku.

- Bierzemy aktywny udział w IPO na warszawskiej giełdzie. Dobrze wyszliśmy na kupnie znacznego pakietu akcji Allegro, który sprzedaliśmy krótko po debiucie. Wzięliśmy też np. udział w IPO Huuuge Games, gdzie po debiucie uśrednialiśmy pozycję i jesteśmy mniej więcej na zero, bacznie obserwując spółkę. Na branży gier się jakoś specjalnie nie znamy, ale widzimy w niej dobre spółki. Unikamy natomiast biotechnologii, bo tu trzeba odpowiednich kompetencji do oceny potencjału projektów, które mogą, ale nie muszą zakończyć się sukcesem po wielu latach. Wolimy spółki bardziej przewidywalne – mówi Mateusz Juroszek.

Preferowanie spółek przewidywalnych sprawia też, że rodzina Juroszków unika inwestycji w start-upy, które popularne są wśród części biur rodzinnych innych najbogatszych Polaków – na przykład Sebastian Kulczyk stworzył fundusz Manta Ray, a Tomasz Domogała współtworzy TDJ Pitango Ventures. Jej jedyną czysto start-upową inwestycją spoza branży bukmacherskiej jest Yestersen, zajmujący się internetową sprzedażą mebli i designerskich akcesoriów.

- My od start-upów wolimy spółki dojrzałe i rentowne, ale mające wciąż potencjał wzrostu – dla przykładu dobrym pomysłem wydaje się kupno znaczącego pakietu akcji takiej spółki, jak Asseco, i trzymanie go przez kilkanaście lat. Wydaje mi się stratą czasu moich ludzi wysyłanie ich do analizy spółek, w które możemy zainwestować jakieś nieduże pieniądze. Yestersen to wyjątek, bo znamy osobiście jego twórcę. Spółka zresztą szybko rośnie i za rok czy dwa może trafić na NewConnect – mówi Mateusz Juroszek.

Bukmacherska perspektywa

Rodzinne inwestycje finansowane są przede wszystkim z zysków Atalu i STS. Deweloperska spółka miała w ubiegłym roku 167,5 mln zł czystego zysku przy 1,17 mld zł przychodów. Ostatnie dane finansowe STS pochodzą natomiast z 2019 r., gdy spółka bukmacherska miała 3,1 mld zł przychodów i 120 mln zł zysku netto.

- W ubiegłym roku STS zwiększył przychody o około 7 proc., czyli urósł bardziej niż rynek. Ten rok będzie zdecydowanie lepszy – czeka nas piłkarskie Euro, wszystkie ligi grają teraz normalnie, nie ma lockdownów. Problemem pozostaje oczywiście znacząca szara strefa oraz to, że prywatne spółki nie mogą działać w branży kasyn online. Cały czas zachęcamy rząd do podjęcia działań ograniczających szarą strefę, a także do liberalizacji w kasynach online. To pieniądze dla budżetu, które leżą na ulicy, wystarczy się tylko schylić – mówi Mateusz Juroszek.

A czy rosnącą aktywność rodziny Juroszków na GPW można odczytać jako sygnał, że w końcu trafi na nią STS?

- Pomidor – ucina Mateusz Juroszek.

Okiem eksperta Rodzinne inwestycje są w Polsce konserwatywne Dariusz Bednarski partner zarządzający i lider zespołu doradztwa dla firm rodzinnych w Grant Thornton Część polskich przedsiębiorców prowadzi szerokie działania w zakresie dywersyfikacji działalności, przeznaczając zyski z podstawowych biznesów na inne przedsięwzięcia. Podstawowym kierunkiem od lat są inwestycje w nieruchomości - tak niekomercyjne, jak i komercyjne. Traktowane jest to powszechnie jako inwestycja bezpieczna i niewymagająca znaczącego nakładu pracy. Niektóre rodziny decydują się na przeznaczenie zysków na wejście w nowe gałęzie działalności, ale nieczęsto zdarzają się na polskim rynku takie nadwyżki finansowe, które realnie na to pozwalają. Najczęstsze i najpowszechniejsze jest przeznaczanie zysków na rozwój podstawowej działalności. Profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie zarządzania majątkiem osobistym na razie w Polsce raczkuje. Trudno mówić o rozwiniętym rynku family offices, choć oczywiście zagraniczne banki inwestycyjne i inne podmioty próbują zachęcić polskich przedsiębiorców do powierzenia im pieniędzy. Wciąż ma to jednak mały zasięg, bo nasi przedsiębiorcy wolą inwestować samodzielnie i mieć dużą kontrolę nad wszystkimi krokami.