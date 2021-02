Już ponad 10 tys. użytkowników Starlink

Z szybkiego Internetu udostępnianego przez sieć satelitów Starlink korzysta po czterech miesiącach od uruchomienia usług już ponad 10 tys. osób, informuje amerykański Business Insider.

Starlink to system satelitów budowany przez SpaceX, kosmiczną spółkę Elona Muska. Liczba jego użytkowników wyszła na jaw przy okazji złożenia przez spółkę wniosku do amerykańskiej Federalnej Komisji Telekomunikacji. SpaceX chce być uznany za operatora telekomunikacyjnego, co pozwoliłoby mu ubiegać się o wsparcie federalne, w tym pieniądze z puli ponad 20 mld USD finansujący program udostępnienia szybkiego Internetu na obszarach wiejskich.