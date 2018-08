Kalisz czwarty raz organizuje przetarg

W poprzednich przetargach oferty były o 30 proc. wyższe od zaplanowanych na ten cel przez miasto 9 mln zł.

Władze Kalisza po raz czwarty ogłosiły przetarg na rewitalizację Głównego Rynku.

Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński poinformował we wtorek PAP, że jeżeli czwarty przetarg również się nie powiedzie, to piątego już nie będzie ogłaszał. "Proponowane do tej pory oferty, moim zdaniem, są zbyt wygórowane, ale jeżeli nie uzyskamy zadawalającej nas propozycji, to trzeba będzie zrezygnować z innej inwestycji - na przykład z budowy drogi, żeby w końcu przeprowadzić rewitalizację serca miasta" - powiedział.



Na przesunięcie pieniędzy w budżecie potrzebna będzie zgoda Rady Miasta Kalisza.



Pierwszy przetarg ogłoszono w marcu. Kolejne w czerwcu i lipcu. W czwartym oferty można składać do 21 sierpnia. Zaplanowano, że prace ruszą we wrześniu, a termin zakończenia robót zaplanowano na koniec października 2019 r.



Wiceprezydent Kalisza Barbara Gmerek poinformowała PAP, że w budżecie miasta zaplanowano na ten cel 9 mln zł, uzyskanych od rządu. O pieniądze zabiegali w Warszawie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z Kalisza. Zgłoszona przez nich poprawka do budżetu państwa na 2018 rok została zaakceptowana.



Jak wyjaśniła wiceprezydent, przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wymianie nawierzchni płyty Głównego Rynku, wykonaniu przyłączy instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowie kiosków handlowych oraz montażu elementów małej architektury.



"Zaplanowano rozbudowę sieci oświetlenia i zasilenia terenu wraz z montażem lamp i latarni, pojawią się iluminacje świetlne oraz podświetlenie architektury" - powiedziała.



Prace obejmą także przebudowę klombu i budowę fontanny posadzkowej. Na konserwację i ekspozycję zabytkowego zbiornika wody, tzw. rząpi, Kalisz otrzymał dodatkowo pół miliona złotych rządowego wsparcia. Zbiornik zostanie wyniesiony ponad poziom posadzki rynku, a jego wlot zostanie zakryty ozdobną metalową kratą.



Na Głównym Rynku zostanie zamontowany hotspot, który umożliwi bezpłatne korzystanie z internetu. Będzie też możliwość podładowania telefonu. Staną tam nowe pawilony dla kwiaciarek i regał biblioteczny, w którym będzie można wymieniać się książkami.



Z tyłu ratusza zostanie uwidoczniony pod szkłem wykop archeologiczny, pokazujący warstwy bruku, jakie zachowały się z kolejnych lat w tej części rynku. Także z tyłu budynku zostanie odnowiona zabytkowa pompa wodna.