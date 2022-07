Kampania przedwyborcza na GPW

Notowania banków znajdowały się od dłuższego czasu po presją głównie z uwagi na ryzyko polityczne objawiające się wprowadzeniem przez Rząd wakacji kredytowych. Dla przypomnienia, wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskim złotym przez łączny okres 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów roku 2023. Okres kredytowania ulega wydłużeniu o liczbę miesięcy, którą wykorzystało się na zawieszenie spłaty kredytu.Ustawa zakłada również wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Banki są zobowiązane do wpłacenia na fundusz dodatkowych 1,4 mld zł końca roku. Szacunkowy koszt powyższych czynników był dyskontowany przez rynek od momentu ogłoszenia przez Premiera Mateusza Morawieckiego 25 kwietnia Planu Pomocy dla Kredytobiorców. Szacunkowy koszt dla sektora bankowego wahał się w granicach od 20 do 28 mld zł przy założeniu iż 80% uprawnionych kredytobiorców zdecyduje się na skorzystanie z powyższego rozwiązania. Czynnikiem powodującym niepewność była wysokość kosztów dla poszczególnych banków oraz sposób jego ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Finalnie banki zdecydowały się na ujęcie tego kosztu jednorazowo, w wynikach za Q3 2022r., co mityguje jeden z istotnych czynników ryzyka dla sektora. Większość banków opublikowało już szacunkowy koszt związany z wprowadzeniem wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe nie są bynajmniej jedynym przedwyborczym rozwiązaniem rządu. W dniu dzisiejszym została opublikowana informacja, iż rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają zrekompensować wyższe ceny węgla dla obywateli, może przedstawić szczegóły we wtorek. Jak poinformował, szczegóły mogą zostać przedstawione we wtorek i rząd podejmie starania, by projekt ustawy pojawił się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.

Jak widać zaczynamy powoli wkraczać w okres kampanii wyborczej, więc zdaje się, że w otoczeniu wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych możemy się spodziewać coraz to nowych rozwiązań rządowych mających na celu pozyskanie głosów wyborców. Warto przypomnieć, że potencjalnym czynnikiem ryzyka dla sektora bankowego będącym równocześnie “chodliwym” tematem wyborczym może być kwestia kredytów frankowych. Czy rządzący zdecydują się na ruch również i w tym zakresie, możliwe, że dowiemy się tego niebawem.