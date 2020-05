Kapitał płynie na rynek złota

W poprzednich komentarzach wielokrotnie wskazywaliśmy na złoto jako atrakcyjny składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, szczególnie na końcową fazę cyklu gospodarczego. Złoto urosło w rok o około 35-40 proc. i zbliżyło się do rekordowych notowań.

Przeanalizowaliśmy różne źródła popytu na złoto i okazuje się, że najważniejszym czynnikiem determinującym to, czy cena złota rośnie (spada) są nabycia (umorzenia) z funduszy ETF. Wszystkie inne czynniki, takie jak popyt jubilerski, przemysłowy czy z banków centralnych mają tak naprawdę drugorzędne znaczenie. Kluczowe są napływy do funduszy ETF, a te obecnie są rekordowe. Jeśli spojrzymy na dwa największe ET rynku złota, tj. SPDR Gold Trust (62 mld USD aktywów pod zarządzaniem)oraz iShares Gold Trust (24 mld USD aktywów) możemy zauważyć, że od początku 2020 r. napłynęło do tych funduszy odpowiednio 11,3 mld USD i 3,8 mld USD. Napływy są więc gigantyczne. Dodatkowo nic nie wskazuje na to, żeby te napływy miały się skończyć, a co za tym idzie wzrostowy trend notowań złota powinien być kontynuowany.