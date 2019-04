Katar pozwał zagraniczne banki za manipulację walutą i cenami obligacji

Katar pozwał banki z Arabii Saudyjskiej, Abu Zabi i Luksemburga za spisek polegający na manipulacji jego walutą oraz cenami obligacji.

Pierwszy pozew został złożony w sądzie w Nowym Jorku. Katar oskarża w nim saudyjską Samba Financial Group oraz First Abu Dhabi Bank o realizowania na zlecenie rządów działań destabilizacyjnych poprzez „niedozwoloną blokadę”, która zaczęła się w 2017 roku. W drugim pozwie, który trafił do sądu w Londynie, Banque Havilland z Luksemburga został oskarżony o przewodzeniu atakowi finansowemu. Jako jeden z dowodów Katar przedstawił opisującą spisek prezentację, która została dołączona do emaila ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w listopadzie 2017 roku. Katar...