Kawa najdroższa od 10 lat

Kawa drożeje od co najmniej roku. W tym czasie jej cena wzrosła dwukrotnie. Na giełdzie nowojorskiej kurs funta kawy arabica rósł w środę na zamknięciu o 3,6 proc. do 2,5845 USD za funt. Był najwyższy od września 2011 roku.

fot. Arco Images/Forum

Wzrost ceny kawy wynika ze złej pogody w Brazylii, która jest głównym eksporterem, a także zakłóceń w łańcuchach dostaw i wysokich kosztów transportu morskiego. W ostatnim czasie obawy wywołał także spadek zapasów kawy monitorowanych przez giełdę ICE Futures U.S do najniższego poziomu od 22 lat. W środę poinformowała ona, że obserwowane przez nią zapasy kawy w portach spadły 15. dzień z rzędu do 1,035 mln worków. Alex Boughton, broker kawy z Sucden Financial Ltd. spodziewa się spadku zapasów poniżej 1 mln worków, co jego zdaniem spowoduje mocny wzrost kursu.