KE: oczekiwania inflacyjne na najniższym poziomie od 2016 r.

Adobe Stock

W oszacowaniu na czerwiec 2023 r. opracowywany przez Komisją Europejską wskaźnik oczekiwań inflacyjnych, prognozujący miejsce w jakim inflacja będzie za rok, spadł do 6,1 pkt z 12,1 pkt w maju, co jest najniższą jego wartością od 2016 r.

To dobry sygnał dla Europejskiego Banku Centralnego, który wykazywał do tej pory ogromne obawy o utrwalenie się wysokiej inflacji, zmuszając władze monetarne do utrzymania agresywnego nastawienia w swojej polityce pieniężnej.

Dotychczas szefowa EBC Christine Lagarde i wielu jej współpracowników podkreślali, że walka z inflacją jest nadrzędnym zadaniem, a odzyskanie nad nią kontroli powinno mieć miejsce nawet kosztem płytkiej recesji, gdyż oznaczać będzie mniejsze koszty dla gospodarki w perspektywie długoterminowej.

Lagarde niejednokrotnie dawała do zrozumienia, że „…im dłużej inflacja pozostaje powyżej celu banku centralnego na poziomie 2 proc., tym większe staje się ryzyko”. Dlatego tak mocno optuje za kolejnymi podwyżkami stóp procentowych.

Ta w lipcu wydaje się już na 100 proc. przesądzona. Toczą się dyskusje czy również podczas wrześniowego posiedzenia będzie konieczne kolejne zacieśnienie.