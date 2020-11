KGHM chce zwiększyć moc budowanych elektrowni fotowoltaicznych

Zwiększenie potencjału zainstalowanej mocy z 9,5 do 14,5 MW zakłada przyjęta przez KGHM koncepcja programowo-przestrzenna dla budowanych przez miedziową spółkę elektrowni fotowoltaicznych.

Jak przypomniano w poniedziałek w komunikacie, KGHM prowadzi dwa projekty fotowoltaiczne - Elektrownię fotowoltaiczną (EPV) Piaskownia Obora oraz Zespół EPV HMG I-III.



W przyjętej przez miedziową spółkę koncepcji programowo-przestrzennej założono zwiększenie potencjału zainstalowanej mocy z 9,5 do 14,5 MW. „Będzie to możliwe m.in. dzięki optymalnemu wykorzystaniu działek przeznaczonych pod inwestycję oraz użyciu paneli o dużej mocy (aż 400 Wp)” - podała spółka w komunikacie.



Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił, że rozwój fotowoltaiki jest kluczowy w dążeniu spółki do produkcji miedzi z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii.



Jak podano, EPV Piaskownia Obora to pierwszy z trzech rozważanych projektów na terenie Kopalni "Piaskownia Obora", stanowiący jednocześnie zmianę kierunku rekultywacji tego terenu. KGHM chce tam zainstalować panele o mocy 8 MW na obszarze ok. 16 hektarów. „Umożliwi to wyprodukowanie 8,5 GWh czystej energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych w pobliżu oddziałów KGHM - Zakłady Górnicze Lubin, Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny” - podano w komunikacie.



Z kolei zespół EPV HMG I-III to trzy odrębne lokalizacje na terenie Huty Miedzi Głogów. Mają tam zostać zainstalowane panele o mocy 6,5 MW na obszarze ok. 12 hektarów. Umożliwi to wyprodukowanie 6,9 GWh czystej energii elektrycznej na potrzeby Huta Miedzi Głogów - podano.



Jak zaznaczono w komunikacie, zgodnie z obowiązującą w KGHM strategią, spółka do 2030 r. połowę zapotrzebowania na energię chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. To wolumen podobny do zasilenia w energię elektryczną ok. 600 tysięcy gospodarstw domowych – wskazano.