Kinom przybywa głównie długów

Zaległości kin wobec banków i dostawców przekroczyły 873 tys. zł na koniec czerwca. Choć to jeszcze nie horror, to ich długi wzrosły w ciągu roku aż trzykrotnie.

58,1 tys. zł Tyle wyniosła kwota średniej zaległości kina na koniec czerwca. Przedłużający się stan zaniżonej frekwencji coraz niekorzystniej przekłada się na płynność finansową branży. Tylko w tym roku jej zaległości wzrosły bardziej niż przez kilkanaście pandemicznych miesięcy. Według danych GUS-u w 2022 r. w kinach zostało wyświetlonych 2,1 mln seansów, które obejrzało 41,4 mln widzów – o połowę więcej niż w 2021 r. Do poziomu sprzed pandemii (61,7 mln osób w 2019 r.) wciąż jednak daleko.

– Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajdują się kina, kwoty przeterminowanych zobowiązań przedsiębiorstw związanych z projekcją filmów nie są szczególnie wysokie. Zgłoszone do bazy BIG InfoMonitor nieopłacone faktury oraz raty kredytów opóźnione o min. 30 dni na co najmniej 500 zł wynoszą na koniec czerwca 873 tys. zł. Bardziej martwi jednak dynamika ich zmian, bo długi potroiły się w ciągu pierwszego półrocza. Na koniec grudnia 2022 r. było to jeszcze 268 tys. zł, a przed pandemią, tj. w marcu 2020 r. 183 tys. zł – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitora.

97,4 zł Tyle wynosi obecnie średni miesięczny wydatek na kino. To o prawie 40 proc. więcej niż przed pandemią. Związany z inflacją wzrost cen sprawił więc, że Polacy ograniczają wyjścia do kina na rzecz stosunkowo niedrogich serwisów streamingowych, które stały się bardzo popularne w czasie lockdownów. Według Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) 37 proc. Polaków twierdzi, że nie chodzi do kina, bo bilety są za drogie, a dla 39 proc. badanych rzadsze wizyty to sposób na radzenie sobie z drożyzną.

Z opracowania PISF wynika, że średnie miesięczne wydatki na platformy streamingowe różnią się w zależności od wybranego dostawcy. W przypadku Netflixa jest to 33 zł. Nieco mniej badani wydają na Disney+ (19 zł) i Amazon Prime Video (18 zł). Kwoty te w porównaniu z wydatkami na kino są stosunkowo niskie, co jest m.in. wynikiem współdzielenia pakietów. Na taki podział kosztów decyduje się co trzeci ankietowany (Netflix – 34 proc. ankietowanych. Disney+ – 36 proc., Amazon Prime Video – 32 proc.).