Ile kobiet zasiada w zarządach spółek giełdowych i jak wygląda sytuacja w porównaniu z latami poprzednimi? Dlaczego wciąż kobiet w spółkach giełdowych jest mało? Kiedy może się to zmienić i co musi się stać, by do tych zmian doszło? O tym rozmawiamy z Anna Sierocka, partner w EY Polska, prezes Fundacji Liderek Biznesu