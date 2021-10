EFNI: Kobieta docenia sukces innej kobiety

Na czele pochodu wyrównywania szans kobiet w biznesie i generalnie w życiu społecznym powinni stać mądrzy mężczyźni.

Przez dekadę organizowania Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) kobiety zawsze były godnie reprezentowane zarówno wśród panelistów, jak też w portfolio tematycznym. Dlatego nadanie sesji wieńczącej tegoroczną 10. edycję tytułu „Przyszłość świata według kobiet” naturalnie wpisało się w filozofię EFNI. Notabene zarówno tytuł tego tekstu, jak też lead są cytatami z dyskusji.

PARYTETOWA PREMIA W programie tegorocznego EFNI czysto damski był nie tylko panel finałowy, także m.in. debata o kobiecym Trójkącie Weimarskim czy prezentacja nowatorskiego raportu o aspiracjach dziewczynek.

Henryka Bochniarz, założycielka i wieloletnia prezydent, a obecnie przewodnicząca rady Konfederacji Lewiatan zdanie „Kobiety mają ogromny i wciąż niewykorzystany potencjał” słyszała i czytała dziesiątki razy. Podobnie jak tezy o przebijaniu szklanego sufitu czy o konieczności stosowania przez kobiety taktyki innej niż przydatna mężczyznom. Debatę EFNI ukierunkowała zatem bardzo aktualnie, punktem odniesienia stały się doświadczenia COVID-19. Przypomniała bolesną okoliczność, że niemała część kobiet nie dała rady i wypadła z rynku. Z drugiej jednak strony pandemia wymusiła nowe spojrzenie na takie tradycyjnie kobiece zawody, jak np. pielęgniarki, sprzedawczynie czy kasjerki, które nie mogły uciec od zagrożenia w funkcjonowanie zdalne. Niestety, za społecznym uznaniem nie idzie gratyfikacja materialna. Gdyby na tych stanowiskach, a także np. w zawodzie nauczycielskim pracowało więcej mężczyzn, zarobki byłyby tam oczywiście lepsze.

Doświadczenia z zupełnie innej półki przekazała Elżbieta Czetwertyńska, prezesująca bankowi Citi Handlowemu. W środowisku finansowym i korporacyjnym wymuszone pandemią przyspieszenie technologiczne i przejście na kanały cyfrowe spowodowało wyrównanie szans obu płci. Dla kobiet zakładających rodziny okolicznością sprzyjającą stało się uelastycznienie czasu pracy, pozwalające na nieprzerywanie kariery i łatwiejszy powrót po urlopie macierzyńskim. Drugą stroną medalu jest wzrost znaczenia edukacji i kwalifikacji zawodowych, w sektorze bankowym np. związanych choćby z cyberbezpieczeństwem. Szefowa Handlowego przekazała jeszcze jedną refleksję, tym razem matki. Zdalne pokusy, którym tak łatwo ulegają w realu współcześnie dzieci, stają się ogromnym problemem wychowawczym, zwłaszcza dla matek. Kobiety biznesu, które stale obcują z technologicznymi innowacjami, często czują się bezradne wobec niemożności ochronienia dzieci przed zagrożeniami, których źródłem są właśnie... innowacje.

Analizą różnych trendów i prognozowaniem przyszłości zajmuje się od 15 lat profesjonalnie Natalia Hatalska, założycielka infuture.institute. Na powierzoną panelistkom przyszłość świata spojrzała filozoficznie jako na starcie dwóch maszyn, z których jedna to… człowiek. Technologicznie okazuje się coraz bardziej przestarzały, ale posiada cechy nieosiągalne dla najbardziej nawet zaawansowanego robota — empatię, uczucia, budowanie relacji, zdolność do dialogu i uwzględniania różnych argumentów etc. Robot zaś to… tylko robot, znacznie doskonalszy funkcjonalnie i bardziej żywotny od człowieka, ale pozbawiony wartości dodanej. Kobiecą nadzieją dla świata jest utrzymanie decyzyjności przez maszynę ludzką, bo tylko ona rozumie, że zamieszkujemy uwspólnotowioną planetę, a nie oderwane od siebie wysepki.

Przez pryzmat pandemicznych przemian postrzega przyszłość filozofka Katarzyna Kasia. Jej akademickie doświadczenia potwierdzają, że tryb zdalny ugruntował nowe standardy nauczania i model pamięciowy odesłał definitywnie do lamusa. Technologiczna innowacyjność istotnie zmieniła także sposób gospodarowania własnym czasem. Pojawił się jednak problem, czy posłuży jedynie zdobywaniu wiedzy, czy wpłynie także na socjalizację w ową wiedzę wyposażonych, czyli aktywne współtworzenie przez nich tkanki międzyludzkiej. Bardzo aktualny, nabrzmiewający problem imigrantów prowadzi jednak do gorzkiego wniosku, że postęp technologiczny nie odtwarza więzi społecznych. Kobiece życzenie co do przyszłości świata Katarzyna Kasia wyraziła w sześciu słowach: ciepła woda w kranie dla wszystkich.