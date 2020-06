Kobiety boją się utraty pracy

Minister zdrowia ponownie spotkał się z fizjoterapeutami i diagnostami laboratoryjnymi

Planujemy kolejne spotkania z fizjoterapeutami i diagnostami oraz z dyrektorami NFZ, by omawiać sytuację w poszczególnych placówkach. Do końca roku liczymy na to, że większość placówek ureguluje swój stosunek pracy z tymi grupami medycznymi – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski po spotkaniu z przedstawicielami obu grup zawodowych.