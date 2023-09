Kodeks pracy: jakie błędy popełniają szefowie

Wielu pracodawców nie poinformowało podwładnych o obowiązujących już od kilku miesięcy zasadach wykonywania pracy zdalnej.

45 proc. osób zatrudnionych nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadczenia obowiązków służbowych w formule online – wynika z najnowszego badania ClickMeeting, polskiej platformy webinarowej. Jaki jest powód tak niskiego poziomu wiedzy na temat wspomnianych zmian wśród pracowników? Autorzy badania podkreślają, że aż 44 proc. osób zatrudnionych nie otrzymało od swoich pracodawców żadnej informacji o wejściu w życie regulacji. Dostało ją tylko 36 proc. ankietowanych. Natomiast co piąty badany nie ma pewności, czy otrzymał taką informację od przełożonego. Według 55 proc. respondentów, w ich firmach wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy. Reszta ankietowanych twierdzi, że nowe przepisy nie zostały w ich przedsiębiorstwach wdrożone.

Koszty zużycia energii

Nowelizacja Kodeksu pracy zaczęła obowiązywać na początku kwietnia. Zgodnie z nią zatrudniony może wykonywać obowiązki służbowe w formule online w całości lub częściowo we wskazanym przez niego miejscu. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć go w niezbędny sprzęt do świadczenia pracy na odległość, a także zrekompensować koszty zużycia energii elektrycznej i internetu. Ponadto podwładny może złożyć wniosek dotyczący wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej. W jakim wymiarze czasowym? Takim, który nie przekracza 24 dni w roku kalendarzowym.

– Pracodawca, który wdraża w firmie pracę zdalną, w tym hybrydową, ma prawny obowiązek przekazania podwładnym informacji m.in. na temat zasad jej wykonywania. Warto, aby szefowie dzielili się z pracownikami wiedzą o nowych regulacjach prawnych w ramach udostępnianych w firmach programów informacyjnych. Zamiast przepisywać treść przepisów do wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa, dobrym rozwiązaniem jest przekazanie skondensowanej wiedzy prostym językiem, przystępnym dla każdego podwładnego – podkreśla Anna Zielińska, radca prawny w ClickMeeting.

Zaleca, aby przedsiębiorcy organizowali szkolenia dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej. Pomogą one – jak zaznacza – rozwiać wątpliwości pracowników dotyczące stosowania nowych przepisów.

Dodatkowe wynagrodzenie

Z badania wynika ponadto, że aż 66 proc. ankietowanych nie zaobserwowało żadnych zmian w miejscu pracy po wejściu w życie nowelizacji.

– Co czwarty pracownik otrzymał możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie hybrydowym. 12 proc. zatrudnionych uzyskało dodatkowe wynagrodzenie za pracę zdalną. Taki sam odsetek podwładnych musiał określić pracodawcy dokładne miejsce świadczenia obowiązków służbowych na odległość. Z kolei 10 proc. ankietowanych otrzymało sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej – wymienia Anna Zielińska.

Autorzy badania podkreślają, że aż 30 proc. respondentów nie jest zainteresowanych wdrożeniem w ich firmach rozwiązań wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy. Natomiast wątpliwości w tej sprawie ma 29 proc. ankietowanych. Na wprowadzenie wspomnianych rozwiązań w przedsiębiorstwach czeka obecnie 22 proc. pytanych pracowników.