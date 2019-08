PKP prognozują w 2019 r. aż 210 mln zł zysku ze zbycia inwestycji kapitałowych. Przyniesie je przekazanie gruntów pod rządowy program.

PKP planują w tym roku znaczną poprawę wyników. Przychody wzrosną z 733,8 mln zł do 778,5 mln zł. To głównie efekt wprowadzenia opłat za tzw. infrastrukturę usługową (na przykład dworcowych). W tym roku mają zapewnić kolejowej grupie 46 mln zł przychodu. Skokowo zwiększy się też wynik netto PKP. Wzrośnie z niespełna 69 mln zł do prawie 177 mln zł.