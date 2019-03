Kolejne autobusy Solarisa trafią na ulice Berlina

15 przegubowych autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino 18 zasili flotę berlińskiego operatora transportu publicznego BVG. Wartość kontraktu wraz z infrastrukturą uzupełniania energii wynosi 13,2 mln euro.

Solarisy Urbino 18 electric zostaną dostarczone odbiorcy do końca II kwartału 2020 roku. Będą to pierwsze przegubowe autobusy elektryczne w stolicy Niemiec. Mateusz Figaszewski ze spółki Solaris Bus & Coach poinformował we wtorek, że dołączą one do floty 20 krótszych elektryków, zamówionych przez przewoźnika w poprzednich latach.

Zobacz więcej Solaris Urbino 18 Electric Fot. Arkadiusz Lawrywianiec / FORUM

Nowe pojazdy będą mogły przewozić do 99 pasażerów. Uzupełnianie energii odbywać się będzie w wybranych miejscach miasta poprzez tzw. odwrócony pantograf, opuszczany do dachu pojazdu ze stacji ładowania, oraz na terenie zajezdni, za pomocą złącza typu Plug-in.

W pojazdach zostaną zamontowane baterie Solaris High Power o łącznej pojemności 174 kWh. Jednostkę napędową będzie stanowić oś ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Oświetlenie autobusu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zostanie wykonane w technologii LED. Ogrzewanie będzie elektryczne, a klimatyzacja wyposażona w pompę ciepła.

Figaszewski podkreślił, że autobusy z logo zielonego jamnika są dobrze znane mieszkańcom Berlina. Polski producent dostarczył ich tam od 2000 roku już ponad 300, w tym pięć elektrycznych. Kolejnych 15 Solarisów Urbino 12 electric dołączy do floty BVG jeszcze w tym roku. Liczba elektrycznych Solarisów dotychczas dostarczonych lub zamówionych przez niemieckich klientów wynosi już blisko 100.

Solaris Bus & Coach SA to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Dotąd wyprodukował ponad 17 tys. pojazdów. We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach SA dołączył do grupy CAF, która objęła 100 proc. udziałów w spółce.