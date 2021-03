Kolejne sygnały wzrostu inwestycji na świecie

Rośnie PMI dla sektora dóbr kapitałowych, co oznacza, że firmy produkujące maszyny i urządzenia do fabryk odczuwają wyższy popyt. To waży sygnał z punktu widzenia sytuacji w światowej gospodarce.

Bardzo dużo uwagi w minionych miesiącach poświęciłem temu, jak substytucja wydatków konsumpcyjnych od usług do towarów podniosła popyt na wyroby przemysłowe i pozwoliła na nieoczekiwaną ekspansję produkcji na świecie. Ale za dobrą koniunkturę w przemyśle w ostatnich miesiącach w dużym stopniu odpowiada też popyt na dobra inwestycyjne, czyli głównie maszyny i urządzenia. Widać to po najnowszej wartości indeksu koniunktury PMI dla sektora dóbr kapitałowych, ale też po twardych danych z amerykańskiego czy niemieckiego przemysłu.