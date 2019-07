Komu przybyło, komu ubyło

Łączne aktywa 37 TFI, które publikują dane, wyniosły na koniec czerwca 2019 r. 250,6 mld zł i były o 7,5 proc. niższe niż rok temu — wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Największą dodatnią dynamiką może się pochwalić niewielkie Provide TFI, prowadzące dwa fundusze inwestycyjne zamknięte. Aktywa w rok zwiększyły się niemal trzykrotnie do 236 mln zł. O 29 proc. do 2,41 mld zł stan posiadania zwiększyło BGŻ BNP Paribas TFI, przy czym to zasługa przejęcia aktywów Riviera TFI (dawniej: Raiffeisen TFI). Podium uzupełnia Rockbridge TFI, które w rok zwiększyło aktywa pod zarządzaniem do 2,66 mld zł, głównie dzięki hurtowemu przejęciu funduszy od Altus TFI. To towarzystwo (przekazało część funduszy do Forum TFI) zamyka zresztą stawkę — w rok jego aktywa zmniejszyły się z 7,66 do 0,4 mld zł, a więc o 95 proc. O 64 proc. do 1,17 mld zł spadły aktywa innego uwikłanego w aferę GetBacku towarzystwa — Lartiq (dawniej Trigon). Mocno, bo o 46 proc., zmniejszyły się aktywa Skarbca TFI (do 3,67 mld zł).