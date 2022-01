Kontrakty mogą sugerować kontynuację spadków

Po ostatnich silnych przecena wydawać by się mogło, że w cenach akcji jest już zdyskontowane silne zaostrzenie polityki przez Fed, jednak zachowanie kontraktów terminowych na indeksy giełd w USA sugerują, że parkiety będą kontynuować wyprzedaż.

Około godziny 13:30 kontrakty na indeks DJ IA spadały o 0,54 proc. Futures na S&P500 traciły 0,45 proc. Nieco lepiej zachowały się kontrakty na Nasdaq 100 tracąc jedynie 0,08 proc.

Jak się okazuje środowe wystąpienia szefa Fed nie rozwiało wszystkich obaw, a zdecydowane komentarze przedstawicieli władz monetarnych skłaniają rynek do wyceniania nawet pięciu podwyżek stóp w tym roku. Tymczasem jeszcze kilka tygodni temu nie mówiło się o nawet jednej. Wysoka, a co ważniejsze, zapowiadająca się na trwałą inflacja i dobre dane z gospodarki i rynku pracy zmuszają jednak Fed do podjęcia pilnych i agresywnych działań.

W dzisiejszym kalendarium znajduje się kolejna porcja danych z amerykańskiej gospodarki. Do najistotniejszych z nich należą raport o dochodach i wydatkach Amerykanów w grudniu, indeks kosztów zatrudnienia oraz raport o nastrojach konsumentów opracowywany przez Uniwersytet Michigan.

W piątek nadal umacnia się dolar, spadają z kolei rentowności papierów skarbowych. Na wartości ponownie zyskuje ropa, która jest na dobrej drodze do „zaliczenia” szóstego z rzędu tygodniowego wzrostu. Wysokie notowania „zielonego” implikują natomiast przecenę złota.

W przedsesyjnym handlu drożeją udziału Apple co jest zasługą nadspodziewanie dobrych wyników kwartalnych producenta iPhone’ów. Firmie z logiem nadgryzionego jabłuszko nie przeszkodziły za bardzo niedobory chipów i problemy z łańcuchami dostaw, na co wskazuje 11 proc. wzrost przychodów. Nie można oczywiście wykluczyć, że gdyby nie te ograniczenia rezultaty mogłyby być jeszcze lepsze.

Zniżkuje natomiast kurs akcji Chevrona. Jeden z gigantów rynku naftowego nie sprostał oczekiwaniom analityków odnośnie swoich dokonań w minionym kwartale.