Kontrakty sygnalizują kontynuację

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji sygnalizują, że w piątek można oczekiwać powtórki sytuacji z czwartkowej sesji.

Rośnie tylko kontrakt na Nasdaq 100 (0,3 proc.). Kontrakty na Dow Jones (-0,2 proc.) i S&P500 (-0,04 proc.) spadają. W ostatnich dniach szerszy z indeksów bezskutecznie próbował poprawić rekord zamknięcia z lutego. Wyraźnie zniechęcało to inwestorów. Powrócił natomiast popyt na akcje spółek nowych technologii. W piątek inwestorzy mogą nie kwapić się początkowo do zakupów z powodu rozczarowania słabszymi niż oczekiwano danymi makro w Chinach. Nie poprawiają nastrojów spadki na giełdach w Europie. Oczekiwanie na dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w USA także może skłaniać do ostrożności. Rynkom akcji raczej nie będzie również sprzyjać spadek rentowności obligacji po ostatnich wzrostach spowodowanych rekordowymi emisjami długu w USA.