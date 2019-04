Kopcińska: na pewno nie odbierzemy Polakom pieniędzy z OFE

Na pewno nie będziemy odbierali Polakom pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych - zadeklarowała w czwartek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, odnosząc się do planów rządu dot. zagospodarowania środków zgromadzonych w funduszach.

W zeszłotygodniowej rozmowie z "Rzeczpospolitą" premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jego rząd pracuje nad koncepcją dot. przekazania Polakom aktywów zarządzanych przez OFE. Jak zapowiedział, propozycja w tej sprawie miałaby zostać przedstawiona "w najbliższych miesiącach". Szef rządu dodał, że 25 proc. aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zaś pozostałe 75 proc. trafiłoby na specjalne, prywatne konta emerytalne obywateli.



Kopcińska pytana w czwartkowej rozmowie z Polsat News, czy środki z OFE znajdą się na indywidualnych kontach emerytalnych, zapewniła, że na pewno nie zostanie powtórzony scenariusz zrealizowany przez rząd PO-PSL, w ramach którego przekazano część środków z funduszy do ZUS.



"O szczegółach, jak zapadnie decyzja, poinformuje premier Mateusz Morawiecki. Ja zapewniam, że na pewno nie będzie tak, że będziemy Polakom te pieniądze odbierali" - dodała rzeczniczka rządu.



Według "Rz" wcześniej w rządzie ścierały się dwie koncepcje zagospodarowania wartych obecnie ponad 160 mld zł aktywów OFE. "Jedna koncepcja to przedstawiona przez premiera, prorynkowa, czyli fizyczne przekazanie aktywów Polakom. Drugi scenariusz – czarny dla gospodarki rynkowej - to wrzucenie wszystkiego do ZUS, co sparaliżowałoby spółki giełdowe i całą giełdę, a sama informacja o tym obniżyłaby wyceny spółek o kilkadziesiąt procent" - napisała gazeta.



W środę "Super Express" napisał, że wszystkie pieniądze zgromadzone w OFE zostaną przelane na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Z informacji gazety wynika, że decyzja w tej sprawie zapadnie już w kwietniu, a pieniądze – średnio ponad 10 tys. zł na osobę – mogłyby się znaleźć na kontach jeszcze w tym roku.



Odnosząc się do tych doniesień Ministerstwo Finansów poinformowało PAP Biznes, że pracuje obecnie nad przygotowaniem aktów wykonawczych do Pracowniczych Planów Kapitałowych i wdrożeniem systemu, zaś decyzje co do zmian w zakresie Otwartych Funduszy Emerytalnych zostaną podjęte po zakończeniu tych prac.