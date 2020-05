Koronawirus nie lubi robotów

Jak zapewnić bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych, skoro nie mogą one przejść na home office?

Przez pandemię opustoszały biurowce. Tam, gdzie to możliwe, pracownicy wykonują swoje obowiązki zdalnie. Do domów można było jednak wysłać głównie białe kołnierzyki, a co z niebieskimi? Logistyka, transport, budowlanka to tylko niektóre branże, w których home office się nie sprawdza. Podobnie jest z produkcją. Menedżerowie zakładów i magazynów stają na głowie, by dostosować te obiekty i pracę do rygorystycznych zasad dystansuspołecznego. Stałe przypominanie robotnikom o konieczności zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu między sobą to za mało. Nie wystarczy również to, że pracownicy mierzą sobie temperaturę i noszą maseczki, a ekipy sprzątające regularnie odkażają pomieszczenia.