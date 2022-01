Kościński: deficyt budżetu w 2021 roku wyniósł ok. 35 mld zł

Deficyt budżetu w 2021 roku wyniósł ok 35 mld zł - powiedział w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński. Jak dodał, polska gospodarka w 2021 roku rosła w tempie 5,2-5,3 proc.

"Na koniec listopada jeszcze mieliśmy 50 mld zł nadwyżki i stworzyliśmy odpowiednie poduszki finansowe w grudniu, czyli skończy się na deficycie ok. 35 mld zł - o ile pamiętam" - powiedział Kościński w Programie I Polskiego Radia. Jak dodał, większość tych pieniędzy jest przygotowana do wykorzystania na projekty inwestycyjne. " (...) ale jak trzeba to możemy przekierować te pieniądze, żeby ratować przedsiębiorstwa" - zastrzegł.