Kotecki: Nowelizacja ustawy o VAT z 2008 r. przeszła przez Sejm jednogłośnie

Nowelizacja ustawy o VAT z 2008 r., która m.in. zlikwidowała 30-proc. sankcję w VAT, przeszła przez Sejm jednogłośnie - mówił we wtorek przed komisją śledczą ds. VAT b. wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Kotecki odniósł się do likwidacji 30-proc. dodatkowej sankcji w VAT, kwestii poruszonej przez Zbigniewa Konwińskiego z PO. Poseł zauważył, że zmiana ta była zawarta w projekcie rządowym z 2008 r., była ona też w projekcie, którym zajmował się Sejm. Dodał, że także projekt PiS przewidywał likwidację tej sankcji oraz projekt rządu z 2006 r. Konwiński pytał o wynik głosowania w Sejmie nad zmianami.

"Na komisji każdy projekt zawierał tę likwidację, w związku z tym (...) nawet jak czytałem ostatnio stenogram - nie kojarzę, żeby ktokolwiek próbował podnieść kwestię likwidacji sankcji jako niewłaściwą czy zbyt daleko idącą. To wynikało z tego, że w każdym projekcie ona była (...). Natomiast potem ten projekt ustawy "VAT-owskiej 2008" przeszedł przez Sejm jednogłośnie" - oświadczył Kotecki.

"To też było konsekwencją tego, co się działo na komisji finansów publicznych. To było logiczną konsekwencją. Tam była pełna zgoda, co do kierunku" - powiedział.

Pytany, czy minister Sławomir Nowak wydawał mu polecenia powiedział, że spotkał go kilka razy, przy okazji prac nad innymi projektami komisji Palikota, niedotyczącymi VAT. Określił rolę Nowaka, jako swego rodzaju mediatora między resortem finansów i komisją Palikota. "Pan minister Nowak nie miał kompetencji wydawania jakichkolwiek decyzji w tych kwestiach" - ocenił Kotecki.

"Te spotkania - były to może dwa spotkania - nie były rozstrzygające w żaden sposób" - zaznaczył. Dodał, że także Renata Hayder nie wydawała mu jakichkolwiek poleceń.

Małgorzata Janowska (PiS) pytała m.in., o to co resort finansów robił, aby ścigać patologie w VAT i dlaczego nie było efektów. Kotecki powiedział, że były 43 działania, które zostały zebrane i o których została poinformowana Komisja Europejska. Zaznaczył, że osobą odpowiednią do przedstawienia działań związanych ze ściganiem przestępców i ich rezultatów jest wiceminister Andrzej Parafianowicz, który się tym zajmował. "Nie wiem, na czym pani opiera stwierdzenie, że nie było efektów działań" - powiedział.

Kotecki był też pytany o to, skąd wziął się pomysł na podwyższenie VAT z 22 proc. do 23 proc. "Wynikał prawdopodobnie z sytuacji budżetowej" - poinformował Kotecki. Zapewnił ponadto, że nie słyszał o zakazie wypowiadania się wiceministrów dla mediów, który rzekomo miał być wydany przez ministra Rostowskiego.