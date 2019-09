Kowal: jesteśmy dla informatyków, szewców, inteligentów

Jesteśmy dla informatyków, szewców, inteligentów, dla tych wszystkich, którzy codziennie pracują, bo my szanujemy pracę - podkreśla były wiceszef MSZ Paweł Kowal.

Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Krakowie głos zabrali: lider PO Grzegorz Schetyna, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska oraz była szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, obecnie europosłanka PO Janina Ochojska. Następnie zaprezentowani zostali kandydaci KO na posłów i senatorów z regionu małopolskiego.



"Jedynka" listy krakowskiej do Sejmu, związany niegdyś z Prawem i Sprawiedliwością Paweł Kowal nie szczędził krytyki swej dawnej formacji politycznej. "Jutro może być lepsze - chciałbym to powiedzieć tym, którzy w ostatnich latach byli przedmiotem szczególnie brutalnych ataków propagandy - nauczycieli, lekarzy - tym, dzięki którym Polska istnieje, dzięki którym jesteśmy zdrowi; tym, którzy uczyli nasze dzieci. Zamiast ataków, zamiast złośliwości i obelg, powinni od nas każdego dna słyszeć "dziękuję", powinni słyszeć, że mamy dobry program" - podkreślił Kowal.



Jak mówił, żyjemy obecnie w kraju, w którym kilka lat temu rzucono hasło "wymiany elity". "Stawiam przed państwem jedno proste pytanie - czy Polskę po tych ciężkich kilkuset latach, kiedy ciągle chciał tutaj ktoś zmieniać elitę, stać na wymianę elity? Czy my możemy sobie na to dzisiaj pozwolić?" - pytał b. wiceszef MSZ w rządach PiS.



Nawiązał też do niedawnych krytycznych słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat przedsiębiorców. "Jarosław Kaczyński powiedział ostatnio, że jak się przedsiębiorcom coś nie podoba, to niech się zajmą czymś innym. Chciałbym powiedzieć dzisiaj właścicielom firm rodzinnych - tym, którzy słyszeli, że będzie chroniony polski przemysł, że będą chronione polskie ręce i polska praca, a potem widzieli, że pod naciskiem międzynarodowych koncernów wszelkie ulgi dostają ci, którzy mają siłę: będziemy z wami, jesteśmy dla was" - zadeklarował Kowal.



"Jesteśmy dla informatyków, szewców, inteligentów, dla tych wszystkich, którzy codziennie pracują, bo my uszanujemy pracę" - dodał polityk.