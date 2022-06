KPMG: Polska zieloną wyspą na mapie UE, Francja tonie w nielegalnych papierosach

W 2021 r. udział papierosów nielegalnych w Polsce był historycznie niski (4,9 proc.). Przeciwieństwem jest Francja, gdzie średnio co trzeci papieros (29,4 proc.) wypalony w tym kraju pochodzi z nielegalnych źródeł, informuje KPMG w najnowszym raporcie.

W Unii Europejskiej (UE) w ubiegłym roku wypalono o 1,3 mld sztuk więcej nielegalnych papierosów niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9 proc. Wielkość szarej strefy tytoniowej w UE szacuje się na poziomie 35,5 mld sztuk nielegalnych papierosów, co odpowiada 8,1 proc. całkowitej konsumpcji w regionie. Historycznie niskim wynikiem może pochwalić się Polska, gdzie szara strefa papierosowa sięgnęła zaledwie 4,9 proc. Polska ma również jedną najwyższych w całej UE dynamik spadku konsumpcji papierosów z przemytu. Na drugim biegunie znalazła się Francja, gdzie średnio co trzeci papieros (29,4 proc.) pochodzi z nielegalnych źródeł i dynamika spożycia papierosów z czarnego rynku rośnie wykładniczo.

fot. Marek Wiśniewski W 2021 r. Francuzi skonsumowali 15,1 mld sztuk nielegalnych papierosów (wzrost o 3,4 mld sztuk), z czego blisko połowę (7,96 mld) stanowiły papierosy podrabiane. Przełożyło się to na utratę wpływów podatkowych do francuskiego budżetu rzędu 6,2 mld EUR. Dla porównania, w Polsce w ubiegłym roku wypalono 2,1 mld sztuk nielegalnych papierosów, czyli o 1,4 mld sztuk mniej niż przed rokiem (spadek o 3,7 pkt. proc.). Przekłada się to na utratę wpływów podatkowych ze sprzedaży papierosów rzędu 0,28 mld EUR. - W ostatnich kilku latach walka z papierosowym podziemiem w Polsce przypomina dobrze naoliwioną maszynę. Każdy element znakomicie spełnia w niej swoją funkcję. Od zmian w prawie eliminujących luki po jego skuteczną egzekucję. Tylko w ubiegłym roku polskie służby zlikwidowały 70 fabryk produkujących nielegalne papierosy. To najlepszy wynik w UE - powiedział Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

