Kreml naciska na producentów metali w sprawie cen

Władze Rosji rozmawiają z krajowymi producentami metali na temat utrzymania przez pewien czas niższych cen niż rynkowe, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Kreml zwrócił się do rosyjskich producentów stali, aluminium i niklu o utrzymanie niskich cen. Miałoby to wspomóc działania wspierające gospodarkę osłabianą przez międzynarodowe sankcje nałożone na kraj za napaść na Ukrainę. Władze chciałyby, aby producenci ograniczyli marże do 20-25 proc., twierdzą źródła Bloomberga.