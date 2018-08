Kryptoinwestorzy zapłacą podatek Belki

Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT i CIT, który ma kompleksowo uregulować opodatkowanie dochodów pochodzących z obrotu kryptowalutami. Przepisy zaczną obowiązywać od początku 2019 r.

Co się zmieni

Osoby zarabiające na wirtualnych walutach mogą spodziewać się 19-procentowego podatku Belki. Na tym jednak podobieństwo opodatkowania zysków kryptowalutowych i kapitałowych, np. ze sprzedaży akcji, się kończy. Wszystkie wydatki z wiązane z ktyptowalutami, jakie podatnik poniesie w danym roku podatkowym, będzie musiał wykazać z deklaracji rocznej przekazywanej fiskusowi bez względu na to, czy w danym roku uzyska przychód czy nie. Strata będzie przechodziła z roku na rok, jednak nie będzie można jej odliczyć od zysków z działalności gospodarczej czy gry na giełdzie, co jest dozwolone teraz. Dla porównania: w świetle obecnych przepisów kryptowalutowi podatnicy są zobowiązani do rozliczenia się z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, której stawki wynoszą 18 i 32 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym roku na rynku coinów panowała hossa (pod koniec grudnia cena bitcoina sięgnęła 20 tys. USD), nietrudno było przekroczyć granicę 85 528 zł i wpaść w drugi próg podatkowy.

Od kwietnia do lipca napięcie na linii kryptobranża — resort finansów budowała niejasna kwestia podatku PCC, którego nie należy mylić z tzw. dochodówką. Są do dwie różne daniny. Informowaliśmy o tym na łamach „PB” w artykule „Awantura o kryptopodatek” z 17 kwietnia. Protest pod gmachem przy Świętokrzyskiej udało się stłumić rozporządzeniem ministra finansów, na mocy którego inwestorów krypowalutowych tymczasowo, do końca czerwca 2019 r., zwolniono z tego pierwszego.

Naliczanie podatku Belki od zysków kryptowalutowych sugerowało resortowi finansów Polskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB), zrzeszające około 40 osób. Patrząc na projekt zmian, wydaje się, że nie skorzystał z wielu sugestii (ocena eksperta poniżej).

Co z zasadą „3P”

Projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, regulujący również kwestie kryptowalutowe, rodził się w myśl trzech „P” – przejrzystości, prostoty i przyjaznego systemu. Pieczę nad projektem sprawował Paweł Gruza, wiceminister finansów, który, jak informowaliśmy na łamach „PB”, opuszcza mury resortu, aby stanąć na czele KGHM. Co ważne — jako jedyny przedstawiciel rządu prowadził dialog z branżą kryptowalutą i żywo interesował się kryptopodatkami. Jak poinformowało nas biuro prasowe MF, Paweł Gruza pełni swoje obowiązki do 10 września, kontynuując swoje projekty. Nie dowiedzieliśmy się jednak, w czyje ręce trafią „wirtualne waluty” po jego odejściu.

Okiem prawnika

Dobry kierunek

Marcelina Szwed-Ziemichód, adwokat i doradca podatkowy MSZtax

Projekt zmian w opodatkowaniu transakcji kryptowalutowych rodzi mieszane uczucia. Z jednej strony wprowadza atrakcyjniejsze niż obecnie opodatkowanie – bo 19 proc., z drugiej uniemożliwia rozpoznawanie strat. Z takim różnicowaniem osób i podmiotów inwestujących w kryptowaluty z inwestującymi np. w akcje lub instrumenty pochodne nie sposób się zgodzić. Projekt miał opierać się na zasadzie trzech „P”, która zakładała m.in. „przyjazny system podatkowy”. Moim zdaniem, nie wprowadza on przyjaznego systemu. Jego paradoksemu jest chociażby to, że strata na kontraktach terminowych, gdzie instrumentem bazowym jest kryptowaluta, będzie mogła być rozliczona, a strata na samych transakcjach nie. Także zasady rozliczania kosztów przez podmioty profesjonalnie zajmujące się kryptowalutami, czyli giełdy i kantory, nie do końca są jasne. Miejmy nadzieję, że w toku konsultacji społecznychuda się wypracować rozwiązania, które nie będą w tak oczywisty sposób dyskryminować branży.



