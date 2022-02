Kryptowaluty pod presją „inwazji”

Notowania bitcoina, najpopularniejszej kryptowaluty już w weekend spadły poniżej poziomu 40 tys. USD. We wtorek poddają się dalszej korekcie schodząc do poziomu nieco ponad 36,3 tys. USD. To szósta z rzędu spadkowa sesja na tym wirtualnym pieniądzu. Pociąga za sobą również notowania konkurencyjnych produktów, jak choćby etherum.

Bitcoin może spaść poniżej 30 000 USD – poziomu, którego nie widziano od lipca – ponieważ inwestorzy coraz bardziej faworyzują złoto, potencjalnie pchając je do rekordowego poziomu – ocenił John Roque z 22V Research.