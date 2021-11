Kryzys półprzewodników może potrwać do 2023 r.

Nominalny popyt na półprzewodniki w 2022 roku będzie o 30 proc. wyższy niż trend sprzed pandemii. Nowe moce produkcyjne na dużą skalę pojawią się dopiero w pierwszej połowie 2023 roku. Jedynym ratunkiem dla firm potrzebujących półprzewodników jest ewentualne obniżenie sprzedaży elektroniki w USA po ustąpieniu pandemii.

Półprzewodniki są obecnie najważniejszym komponentem, którego brakuje w światowym przemyśle. Kryzys związany z ich niedoborem trwa już niemal rok i wiele wskazuje na to, że przeciągnie się do 2023 r. To będzie miało negatywne konsekwencje dla wielu firm, m.in. dostawców komponentów dla motoryzacji oraz producentów elektroniki.