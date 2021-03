Książę Harry: obawiałem się powtórki z historii

Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Chcą chronić siebie i swoją rodzinę przed toksyczną atmosferą stworzoną w Wielkiej Brytanii przez prasę.

Czuję ulgę i szczęście, że siedzę tutaj z moją żoną u boku i rozmawiam z tobą – powiedział brytyjski książę Harry w jednym z klipów promocyjnych stacji CBS zamieszczonych w mediach społecznościowych. Wywiad, którego mieszkający w Kalifornii Harry i jego żona Meghan udzielili Oprah Winfrey, zostanie wyemitowany przez CBS 7 marca, zaś w Wielkiej Brytanii dzień później. We fragmencie pokazane jest zdjęcie księżnej Diany, matki Harry'ego, która w 1997 r. zginęła w wypadku. Harry odniósł się do presji związanej z życiem pod obserwacją mediów, co było powodem jego decyzji o rezygnacji z obowiązków członków rodziny królewskiej.

— Nie mogę sobie wyobrazić, jakie to musiało być dla niej — przechodzić przez ten proces samodzielnie przez te wszystkie lata, ponieważ dla nas dwojga było to niewiarygodnie trudne. Ale my przynajmniej mamy siebie nawzajem. Moją największą obawą było to, że historia się powtórzy — powiedział Harry, sugerując, iż nadmierna inwazyjność tabloidów przyczyniła się do śmierci Diany. Już wcześniej wielokrotnie mówił, że wycofał się z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej, aby chronić siebie i swoją rodzinę przed toksyczną atmosferą stworzoną w Wielkiej Brytanii przez prasę. Na początku 2020 r. Harry, młodszy syn następcy tronu księcia Karola i Diany, oraz jego amerykańska żona niespodziewanie ogłosili, że zamierzają wycofać się z pełnienia obowiązków i zacząć prowadzić bardziej prywatne życie, nie będąc pod nieustanną obserwacją mediów. Zgodnie z ustaleniami z resztą rodziny królewskiej w ciągu 12 miesięcy od ich wycofania się miała zapaść decyzja o ich dalszej roli. Kilka dni temu dwór królewski poinformował, że Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia obowiązków. [DI, PAP]