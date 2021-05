Kto pokieruje fundacjami rodzinnymi

Głównym organem fundacji rodzinnej będzie zarząd. Jej beneficjenci też mogą w nim zasiadać, ale pod pewnymi warunkami.

Nestorzy firm rodzinnych, którzy z niecierpliwością wypatrują możliwości zakładania w Polsce fundacji chroniących w przyszłości ich wieloletni majątek biznesowy, w zasadzie już teraz powinni zasiąść nad planami sukcesyjnymi, by przygotować się do powoływania takich podmiotów. W ocenie autorów raportu firmy doradczej PwC dotyczącego projektu ustawy, która stanie się podstawą ich działania, nie ma co czekać na jej wejście w życie, czyli do stycznia 2022 r., co wynika z założeń legislacyjnych.