Kto zaskoczy, kto rozczaruje w sezonie wyników spółek z GPW

Analitycy DM BOŚ wskazali spółki, które ich zdaniem mogą zaskoczyć i rozczarować osiągnięciami za I kwartał 2021.

Niektóre spółki - jak Budimex, Orange, XTB DM i Mercator - już opublikowały wstępne dane finansowe za pierwsze trzy miesiące roku. Ostatnia ze spółek z tego grona rozczarowała inwestorów, osiągając co prawda zysk znacznie lepszy niż przed rokiem, ale jednocześnie niższy niż w IV kwartale 2020. Zysk (287,4 mln zł) był także niższy od oczekiwań analityka DM BOŚ (prognozował on 337 mln zł), który w raporcie z 16 kwietnia wskazał na spółkę jako na jedną z tych, które mogą osiągnięciami finansowym zaskoczyć in minus.