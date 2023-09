Kurs dolara blisko 6-miesięcznego szczytu. Euro i jen umacniają się

Kurs dolara utrzymuje się w środę blisko najwyższego poziomu od sześciu miesięcy wskutek wahań związanych z Chinami i globalnym wzrostem gospodarczym. Jednocześnie kurs jena umacnia się o 0,4 proc. do pułapu 147,02 za dolara amerykańskiego – podaje agencja Reuters

W ostatnich tygodniach kurs jena oscyluje wokół poziomu 145 za dolara, co skłania traderów do czujności w oczekiwaniu na możliwą interwencję ze strony japońskiego banku centralnego. Kanda, wiceminister finansów Japonii ds. międzynarodowych, odegrał kluczową rolę w działaniach kraju mających na celu zatrzymanie spadku wartości jena od zeszłego roku.

Japonia interweniowała na rynkach walutowych rok temu, gdy kurs dolara przekroczył poziom 145 jenów. Ministerstwo Finansów zakupiło wtedy JPY, aby przywrócić parę walutową do poziomu około 140 jenów za jednego dolara.

Kurs dolara w stosunku do koszyka walut oscyluje wokół poziomu 104,77, zbliżając się do najwyższego poziomu od sześciu miesięcy, który wynosił 104,90 i został osiągnięty we wtorek. Wtorkowe dane gospodarcze z Chin i Europy nasiliły obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie, co skłoniło inwestorów do inwestowania w dolara.

Wtorkowe dane z obszaru euro i Wielkiej Brytanii pokazały spadek aktywności biznesowej w zeszłym miesiącu, a badania sektora prywatnego wskazały na wolniejszy wzrost działalności usługowej w Chinach w sierpniu niż przez ostatnie osiem miesięcy.

Kurs euro się umacnia

Kurs euro zwyżkuje o 0,1 proc. w stosunku do 1,0733 dolara po tym, jak we wtorek spadł do najniższego poziomu od trzech miesięcy, wynoszącego 1,0705 USD. Natomiast kurs funta szterlinga notowany jest na poziomie 1,2559 USD, a we wtorek spadł do najniższego poziomu od trzech miesięcy, wynoszącego 1,25285 USD.