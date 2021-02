Po raz pierwszy od ponad sześciu lat za uncję platyny trzeba płacić ponad 1300 USD. Kurs metalu stosowanego m.in. w katalizatorach wzrósł od początku roku już o 21 proc.

Margaret Yang, strateg DailyFX przypomina, że zaostrzenie regulacji dotyczących emisji spalin będzie wymagało zwiększenia wykorzystania platyny w katalizatorach aut.

- Platyna jest dużo lepiej notowana od listopada niż złoto, bo perspektywy notowań metalu poprawiła oczekiwana reflacja, a także spodziewany wzrost sprzedaży aut – napisała Yang.

fot. Bloomberg

W ubiegłym roku zamknięcie kopalni w RPA z powodu pandemii spowodowało wzrost deficytu platyny na świecie do 400 tys. uncji. Choć w tym roku możliwy jest powrót nadwyżki metalu, jego wysoką cenę mogą podtrzymać problemy kluczowej rafinerii platyny w RPA.

Kurs platyny rósł w kontraktach terminowych w poniedziałek nawet o 4,4 proc. do 1314,40 USD za uncję. Na rynku spot metal drożał nawet o 4 proc. do 1306,22 USD. Była to jego najwyższa cena od września 2014 roku.

Kirył Czujko, strateg BCS Global Markets uważa, że dalszy wzrost notowań platyny zależy od tego, czy inwestorzy finansowi będą interesować się metalem.

- Na razie interesują się platyną. Ostatni wzrost wynika z popytu spekulacyjnego – powiedział.