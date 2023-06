Kursy dolara i euro osiągają nowe maksima względem jena

fot. Chris Ratcliffe/Bloomberg

Oczekiwania rynkowe, że Bank Japonii utrzyma stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, podczas gdy inne banki centralne zaostrzą politykę pieniężną w celu ograniczenia inflacji, odbijają się na japońskiej walucie, napędzając spekulacje na temat tego, czy i kiedy władze monetarne mogą zainterweniować.

Kursy euro i dolara w górę wobec jena

Kurs dolara amerykańskiego rośnie w środę do poziomu 144,26 jena, co stanowi nowe siedmiomiesięczne maksimum, podczas gdy notowania euro zwyżkują do 15-letniego maksimum na poziomie 157,98 jena.

Japonia interweniowała na rynku walutowym, aby wesprzeć jena we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Decydenci chcieli powstrzymać spadek kursu waluty, która osiągnęła najniższy od 32 lat poziom 151,94 za dolara.

Tymczasem kurs dolara australijskiego spada do najniższego od trzech tygodni poziomu 0,6618 USD po tym, jak lokalna stopa inflacji cen konsumpcyjnych zaliczyła obniżkę w maju do najniższego poziomu od 13 miesięcy.

Ostatnio kurs dolara australijskiego spada o 0,78 proc. do 0,6634 USD, a sąsiedni kurs dolara nowozelandzkiego zalicza deprecjację o 1,17 proc. do 0,6090 USD, co stanowi największą dzienną deprecjację od miesiąca.